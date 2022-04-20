Mutluluklarını aileleriyle paylaştılar

UKRAYNA'NIN Lviv kenti yakınlarındaki bir kasabadan Konak Belediyesi'nin misafiri olarak İzmir'e gelen çocukları mutlu etmek isteyenler kervanına Yeni Asır da katıldı. İzmirlilerin miniklerin kaldığı Tarihi Atlas Oteli'ne akın etmesi duygu dolu anlar yaşatırken, Ukrayna kafilesinden bir çocuğa doğum günü sürprizi yapılması da büyük alkış aldı.

Atlas Oteli Başkanı Muzaffer Tağıl'ın Ukrayna bayrağının renklerinden yaptırdığı pasta, çocukları mutlu etti. Bazı çocukların ilgi karşısında gözyaşları dökmesi otel personelini ve konukları da ağlattı.

BABALARI CEPHEDE SAVAŞIYOR

SABAH uyandıklarında kahvaltı masalarında Yeni Asır gazetesinde kendi resimlerini ve haberlerini gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hayatlarında ilk defa gazetede haber olduklarını söyleyen ve mutluluktan uçan çocuklar, gazetedeki haberi cep telefonları ile çekip cephede savaşan babalarına ve evdeki annelerine göndererek mutluluklarını paylaştı.

UKRAYNALILAR ÇOCUKLARINA 'BAYRAKTAR' ADINI VERİYOR

UKRAYNA lideri Zelenskiy'nin danışmanı Mihail Podolyak bir televizyon kanalına son gelişmeleri anlattı. Türkiye'nin durumu diğer ülkelerden daha iyi anladığını belirten Podolyak, Türk SİHA'larının önemine dikkat çekerek Ukraynalıların çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyduğunu söyledi. Podolyak, "Bayraktar çok iyi ve fantastik bir silah. Savaşın başladığı günden bu yana bizim için Rusya'nın yürüyüşünü durduran anahtar silah niteliğinde" dedi.

FATİH ŞENDİL