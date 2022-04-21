Mescid-i Aksa ramazan ayında Yahudilere kapandı

BAŞKAN Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüşmesi sonrası Mescid-i Aksa ile ilgili flaş bir karar alındı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

Söz konusu haberlerde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan Bayramı'nın ardından girişlerine yeniden izin verileceği aktarıldı. Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde tepkilere neden olduğunu belirtmişti.