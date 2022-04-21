Zelenskiy ile ekibinin kask ve yeleği Yozgat’tan

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'taki incelemeleri sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ekibi için balistik korumalı kask ve yelek üretilip, gönderilen fabrikayı da ziyaret etti. Tesiste 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Bakan Varank, "İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük" dedi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Ivanovich Denisov ile görüştü. Çin ve Rusya'nın yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimini sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Le, "Uluslararası siyaset nasıl değişirse değişsin, Çin Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumaya devam edecek" ifadesini kullandı.