Putin’den ‘O fabrikaya saldırmayın’ talimatı

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Azovstal demir çelik fabrikası haricinde Mariupol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığı ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğu ifade edildi.

'SİNEK BİLE UÇMASIN'

PUTİN, söz konusu gelişmeler kapsamında Şoygu'yu tebrik ederek, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir baskın ya da saldırı düzenlenmemesini emretti. Yapılan açıklamada, "Dikkate almamız gereken mevzu bu. Askerlerimizin ve subaylarımızın yaşamını ve sağlığını korumayı düşünmeliyiz. Bu sanayi bölgesindeki katakomplara ve yer altına girmeye gerek yok. Ancak bu sanayi bölgesini sinek bile uçmayacak şekilde kapatın" dedi.

Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçlere silah bırakma çağrısı da yapan Putin, "Henüz silah bırakmamış herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Rus tarafı, uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak onların hayatlarını ve iyi muameleyi garanti eder" dedi.

"EN AZ 30 BİN MARİUPOL SAKİNİ ZORLA RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ"

UKRAYNA İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, ülkesine 24 Şubat'ta savaş açan Rus ordusu tarafından Mariupol şehrinden en az 30 bin Ukrayna vatandaşının zorla Rusya'ya götürüldüğünü söyledi. Geraşçenko, "Mariupol'de yaşananlar, vatanlarını savunan insanlar hakkındaki hikayeler 100 yıl boyunca, belki de 1000 yıl boyunca eğitim kitaplarına yazılacak. Orada direnci düşürmek için kimyasal silah da kullandılar" diye konuştu.