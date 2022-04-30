İsrail polisi Mescid-i Aksa’da saldırdı

İSRAİL polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek içerdekilere müdahale etti. Filistin Kızılayı'nın açıklamasında, baskında yaralanan 12 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişilerin çoğunun belden yukarısından yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail polisinin Filistin Kızılayı ekiplerinin Aksa'ya girişini engellediği kaydedildi. İsrail polisi, Aksa'nın avlusundakileri de zorla dışarı çıkardı, ramazanın son cuma namazı için dışarıdan gelen Müslümanlara mescidin kapılarını kapattı. Görgü tanıkları, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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