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İsrail güçleri Filistinli genci vurarak öldürdü

1.5.2022

İsrail güçleri Filistinli genci vurarak öldürdü
İSRAİL güçleri, önceki gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Açılan ateş sonucu Filistinli Yahya Udvan (27) hayatını kaybetti. Öte yandan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Ariel'de İsrailli bir güvenlik görevlisinin öldüğü silahlı saldırıyı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih"in silahlı kanadı üstlendi.
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