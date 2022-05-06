Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İSRAİL hükümetinin Ramazan Bayramı'na kadar baskın yapılmayacağını duyurduğu Mescid-i Aksa'ya bayram sonrası ilk gün tekrar baskın yapıldı. İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi ve Filistinlilerin Haremi Şerif'e girişine ise izin verilmedi. İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı. Çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi'ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

DİĞER