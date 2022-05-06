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Kuzey Kore’den 2022’de 14’üncü füze denemesi

Yeni bir balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’ye Japonya ve Güney Kore’den tepki geldi.

6.5.2022

Kuzey Kore’den 2022’de 14’üncü füze denemesi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını sürdüren Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze daha ateşledi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, füzenin 800 kilometrelik irtifada yaklaşık 500 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. Güney Kore'nin de doğruladığı füze denemesiyle ilgili konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor" dedi. Japonya, Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan da protesto etti.
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