UKRAYNA'NIN Kiev kentinin Slavutich bölgesinde yaşayan Viktor Kozin ve eşi Alexandera Rybchenko (63) ile kızları Yana Rybchenko (38) ve torunları Milana (4), Rusya'nın saldırısı sonrası sivillerin tahliyesi için oluşturulan insani koridordan, Türk iş insanının desteğiyle 22 Mart'ta Afyonkarahisar'a geldi.

'SAVAŞ BİTİNCE DÖNECEĞİZ'

Sovyetler Birliği döneminde Rus donanmasında görevli emekli subay Viktor Kozin, "Beklenmedik anda savaş çıktı. İnsanlar öldü. Aynı kandan olan Ukrayna'ya Rus askerinin girmesini beklemiyorduk. Eşim Ukraynalı, Rusya ve Ukrayna vatandaşlığım var. Ben Ukrayna'da, babaannem Rusya'da yaşıyor. Aynı kandan insanların savaşı var" dedi. Kozin'in kızı Yana Rybchenko, Ukrayna tarafından olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle eşi Andrey'in ülkeden çıkamadığını ve savaşmak zorunda kaldığını dile getirdi. Savaş bitince Ukrayna'ya dönmek istediğini belirten Rybchenko, "Şehirde ev kaldıysa döneceğiz. Savaşın bitmesini bekliyoruz" diye konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI