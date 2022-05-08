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Diplomatlar olağanüstü hal ihtimalinden endişeli

8.5.2022

Diplomatlar olağanüstü hal ihtimalinden endişeli
EKONOMİK kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da, yeniden olağanüstü hal ilan edilmesi, diplomatlar tarafından endişeyle karşılandı. ABD'nin Sri Lanka Büyükelçisi Julie Chung, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olağanüstü hal konusunda endişe duyduğunu ve barışçıl vatandaşların seslerinin duyulması gerektiğini belirtti. Sri Lankalıların yaşadığı zorlukların son derece gerçek olduğunun altını çizen Chung, ülkede herkesin refaha ulaşması için uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu bildirdi.
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