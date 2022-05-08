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El konulan yatın Putin’e ait olabileceği gündemde

8.5.2022

El konulan yatın Putin’e ait olabileceği gündemde
İTALYA, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu. Maliye Bakanlığının açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. El konulan yatın, daha önce çıkan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olabileceği yazılmıştı. 140 metrelik lüks yatın değerinin 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.
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