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Rus politikacı Turchak: Sonsuza kadar buradayız

8.5.2022

Rus politikacı Turchak: Sonsuza kadar buradayız
RUS politikacı Andrey Turchak, Ukrayna'nın Herson bölgesini ziyaret ettiği sırada söylediği sözlerle bir anda gündeme bomba gibi düştü. Kremlin yetkilisi dünyayı 'geçmişe dönüş olmayacağı' konusunda uyardı. Rusya'nın gerçek niyetini ortaya koyan sözleri dile getiren Turchak, "Rusya sonsuza kadar burada. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır" dedi. Turchak, Vladimir Putin'in işgalinin başlamasından bu yana Rus kuvvetlerinin eline geçen ilk büyük şehir olan Herson'da Ruslar ve Ukraynalıların "birlikte yaşayacaklarını" söyledi.
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