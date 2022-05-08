Rusların ‘Kıyamet Uçağı’ Kızıl Meydan’da uçtu

SOVYETLER Birliği'nin 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlamaya hazırlanan Rus ordusu, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda geçit töreni provası gerçekleştirdi. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, adeta gövde gösterisine dönüştürüldü.

11 BİN ASKER KATILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.