Haiti’de 8 Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı

HAİTİ'DE başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler, aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı. "400 Mawazo" adlı çete tarafından kaçırılanlardan sekiz kişinin Haitili, otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bildirildi. Bu kişiler geçen ay bir Dominikli diplomatın kaçırıldığı aynı bölgede rehin alındı. Diplomat dört gün sonra serbest bırakılmıştı.

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