  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler ABD’den PKK işgalindeki bölgelere yatırım hamlesi!

ABD’den PKK işgalindeki bölgelere yatırım hamlesi!

13.5.2022

ABD’den PKK işgalindeki bölgelere yatırım hamlesi!
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu. Nuland, "ABD, Suriye'de DEAŞ'tan alınan Esad rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için genel bir lisans çıkarma niyetinde" dedi. Bu lisansla, o bölgelere yatırım yapan şirketler ABD'nin Suriye yaptırımlarından muaf tutulmuş olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA