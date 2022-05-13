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Meksika’da sıcak havalar orman yangınlarını da artırdı

13.5.2022

Meksika’da sıcak havalar orman yangınlarını da artırdı
ORTA Amerika ülkesi Meksika, hava sıcaklıkları ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarına teslim oldu. 32 eyaletin 12'sinde hava sıcaklıkları son günlerde 45 dereceye ulaşırken, ülkenin yüzde 77'sinin kuraklıktan etkilendiği bildirildi. Yetkililer, ülkede bu yıl beklenenden yüzde 23 daha az yağış görüldüğünü bu yüzden de orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. 32 eyaletin 19'unda en az 1 aktif orman yangınının mevcut olduğu ifade edildi.
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