NATO’ya üye olma hamlesi geldi

FİNLANDİYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Ortak basın açıklamasında konuşan Niinisto, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini artıracaktır. Gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıyız. Bu kararı almak için hala gerekli olan ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" dedi. Aynı şekilde İsveç'in de NATO'ya katılmak için süreci hızlandırarak yaz ayında NATO'ya katılmak için başvuru yapması bekleniyor.

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