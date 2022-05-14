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AB’nin üst düzey diplomatı Almanya’da alıkonuldu

14.5.2022

AB’nin üst düzey diplomatı Almanya’da alıkonuldu
İRAN nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereleri yürüten Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, Alman polisinin kendisini ve iki üst düzey Avrupalı diplomatı hiçbir gerekçe göstermeden alıkoyduğunu bildirdi. Mora, "Hiçbir izahat yapılmadı. İspanyol diplomatik pasaportu taşıyan, resmi bir görevden dönen AB yetkilisiyim. Pasaportum ve telefonum alındı" dedi. İkinci paylaşımında serbest bırakıldıklarını açıklayan Mora, "Bu durum Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor" dedi.
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