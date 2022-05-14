Birleşik Arap Emirlikleri’ne 3 günlük taziye ziyareti

2014'ten beri felçli olan el-Nehyan'ın önceki gece durumunun kötüye gittiği belirtildi. el-Nehyan'ın ölümü sonrası BAE'de ulusal yas ilan edilirken; bayraklar 40 gün süreyle yarıya indirildi. Ülkede bütün devlet daireleri de 3 gün boyunca kapalı olacak. Anayasaya göre; Devlet Başkanı Yardımcısı olan ve aynı zamanda Dubai Emiri olan Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum, 7 emirliğin liderinden oluşan Federal Konsey'in toplanmasına kadar geçici olarak liderliği üstlenecek.

7 emirin 30 gün içinde yeni devlet başkanı için oylama yapması bekleniyor. BAE'ye taziyelerin ileten Başkan Erdoğan, el-Nehyan'ın vefatı için bu ülkeye taziye ziyaretinde bulunacaklarını söyledi. Erdoğan, "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Allah rahmet eylesin. Taziye için 3 gün sürecek bir ziyarette bulunacağız" dedi.