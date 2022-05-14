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Öldürdükleri muhabirin cenazesini de bastılar

14.5.2022

Öldürdükleri muhabirin cenazesini de bastılar
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına bile izin vermedi. Cenazeyi basan İsrail güçleri, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi. Ardından cenazenin çıkarılacağı hastane kapısına gelen polis, Ebu Akile'nin tabutunun omuzlarda taşınmasına izin vermedi. Bu sırada büyük bir kargaşa çıkarken, tabut defalarca sallandı ve omuzlardan düştü.
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