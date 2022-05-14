‘Somut adım istiyoruz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na el yapımı bomba ile yapılan saldırı hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, konsolosluğun korunması sorumluluğunun Fransa'da olduğunu hatırlatarak "Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar, diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz" diye konuştu.

'HESAP VERMELERİ GEREKİYOR'

8 Mayıs'ta Türk gençlere Basel'de saldırı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi gerekiyor. Somut adımları görmek istiyoruz. PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor" dedi.