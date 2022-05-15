ABD kongresi F-16 konusunda çok olumlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, ABD Kongresi'nde geniş bir heyetle yaptıkları temasları değerlendirdi. AK Parti heyeti, Kongre'de Türkiye'nin özellikle Rusya- Ukrayna savaşındaki yapıcı rolünün ardından Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili havanın çok olumlu olduğunu belirtti. Türkiye'ye F-16 satılması konusunun yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve savunma başlıklarının olumlu bir havada ele alındığını anlatan Ala, ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıcı bir atmosfer gördüklerine vurgu yaptı.

F-16 meselesini ana gündemlerden biri olarak değerlendirdiklerini belirten Ala, "Bu konuda çok olumlular. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin aynı zamanda nasıl NATO'ya da destek olacağını, bölgesel ve küresel barışa ne kadar hızlı destek sunabileceğini onlarla paylaştık ve onlarda da hep olumlu bir tavır gördük" ifadesini kullandı.

'HAYATİ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI'

TÜRKİYE'NİN artan önemini dünyanın gittikçe daha çok fark ettiğine işaret eden Ala, "Türkiye'deki sağduyulu ve sorun çözücü inisiyatifin bölgesinde ve dünyadaki etkilerini de görüyoruz, bunu sadece biz değil muhataplarımız da görüyor ve takdir ediyor. F-16 satışıyla ilgili olumsuz bir durum yoktu. Şu açık olarak anlaşılmış: Ukrayna- Rusya savaşında yani bölgesel çatışmalarda ortaya çıkan dışsal eksi etkinin bütün Avrupa'yı kapsadığı bir dönemde, Türkiye'nin inisiyatif alabilirliğinin hayati önemi ortaya çıkmış" diye konuştu.