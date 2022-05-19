Dertleri Atatürk’e sahip çıkmak değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılması ile ilgili muhalefetin eleştirilerine cevap veren Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne bin bir yalanla saldırmaya başladılar. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı idi. 28 Şubat'a kadar darbecilerin ihaneti gizlemek için kullandıkları araç Atatürk maskesi olmuştur. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı" diye konuştu.

MAĞARADAKİYLE ORTAK

İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'un orta şeritlerine 1 milyon 250 bin ağaç diktiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "Bay Kemal ne sen ne de yandaşların bu tür işleri başaramazsınız. Bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız, bize bunu ispatlayın. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini insanlığından şüphe etmek lazım. Bu zat daha eskiden millet bahçesini o kadar sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti. Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok. Bir de burada konutlar yapılacakmış diyorlar. Yalana bak. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun, onlarla yoluna devam ediyorsun. Gel bir an önce onlardan kurtul, yoksa halin iyi değil" dedi.

KUTLAMA 29 MAYIS'TA

"Sermaye sahiplerinden devletin memuruna kadar herkesi tehdit edip ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir" diyen Erdoğan, "Bunlar sadece dışarda hazırlanan projelerde kendilerine verilen görevi yaparlar. Ülkenin her kazanımına balta vurmayı siyaset sanan bu güruhu zavallılığı ile baş başa bırakıyoruz. Varsın onlar İstanbul'a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. Bay Kemal istersen sen de gel, 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. O gün ağacı dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız" açıklamasını yaptı.

'TERÖRİSTE DESTEK VERİP ÜYELİK İSTEYEMEZSİNİZ'

BAŞKAN Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği adımını da yorumladı. Bu konudaki net tavrını tekrar ortaya koyan Erdoğan, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO'ya girmek isteyeceksiniz. NATO güvenlik teşkilatıdır. Güvenlikten yoksun hale getirmeyi biz evet diyemeyiz. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 10 milyonlarca avroyu bunlara veriyorlar, terör örgütü daha çok palazlansın diye. Binlerce TIR araç, gereç, mühimmat ve silah Türkiye'deki terör örgütlerine gönderilmedi mi? Bunlar bizim NATO'dan ortağımız değil miydi? Kusura bakmayın. Artık bu delikten bir daha sokulmayacağız" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU TERBİYESİZLEŞİYOR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT şirketiyle ilgili iddialarını da yanıtlayan Erdoğan, "Bu şirket sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. 2018 yılında bir partinin genel başkanı, çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, benzer zırvaları ifade etmiştir. Biz bunun Türkiye'nin arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Suflesinin nereden geldiğini biliyoruz. Başaramayacaksınız. Bay Kemal bunun darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor" diye konuştu.

'İFTİRANIN CEVABINI VERECEKLER'

CHP'li Kaftancıoğlu'na verilen cezaya yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Bize yönelik hakaret furyası başlattılar. Ettikleri her kem sözün, attıkları her iftiranın cevabını hukuk önünde verecekler" diye konuştu.