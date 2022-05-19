Fransız Lafarge ‘insanlığa karşı suça iştirakten’ yargılanacak

FRANSA'DA mahkeme, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge'a, "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı. Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

2019'da düşen soruşturma daha sonra Yargıtay'a taşınmıştı. Söz konusu dosyada, DEAŞ'ın Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandığı ifade ediliyor.