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HDP’liler nereye giderse gitsin biz enselerindeyiz”

19.5.2022

“HDP’liler nereye giderse gitsin biz enselerindeyiz”
ÇOCUKLARININ PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 990'ıncı günü geride bıraktı. Adana'da kaçırılan kızı için nöbete katılan baba Necmettin Biçer, "Son çocuğumuz dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız" dedi. Kızına dönmesi yönünde çağrı yapan Biçer, "HDP'liler bilsin ki, buradaki binayı kapatıp başka yerde açtılar ama biz onların ensesindeyiz" dedi.
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