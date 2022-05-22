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Binlerce insan hapishane koşullarında zorla tutuluyor

22.5.2022

Binlerce insan hapishane koşullarında zorla tutuluyor
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndaki insani durumun "utanç verici" olduğunu söyledi. Çoğu kadın ve çocuk 56 bin kişinin bulunduğu kampta yaklaşık 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu belirten Griffiths, temel hizmetlere ihtiyaç duyan çocukların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Hol Kampı, YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alıyor.
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