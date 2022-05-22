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İsrail baskınında 17 yaşında bir genç öldürüldü

22.5.2022

İsrail baskınında 17 yaşında bir genç öldürüldü
İSRAİL ordusunun işgali altında olan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti. Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti. Filistin resmi televizyonu, Emced Velid el-Fayid'in (17), Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Böylece sadece bu yıl Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 55'e yükseldi.
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