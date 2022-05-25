‘Bizden daha çok vergi almalısınız!’

DAVOS'TA 2 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'na bir kısım milyarder iş insanlarının gösterileri damga vurdu. Milyarder isimler, zenginlerden daha fazla vergi kesilmesi gerektiğini söyleyerek krizden daha ağır etkilenen insanların sesinin dinlenmesi gerektiği mesajını verdi.

İNGİLTERE'DEN Davos'a gelen milyoner iş insanı Phil White, "Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Bu konferanstan çıkabilecek tek makul karar zenginleri vergilendirmek olur. Vergilendirin bizi" dedi. Eyleme katılanlar da White'ın bu açıklamalarına destek verdi.

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