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Dört Bosna kurbanının daha kimliği belirlendi

Kimliği tespit edilen 4 Müslümanın 1993 ve 1995’te öldürüldüğü kaydedildi.

25.5.2022

Dört Bosna kurbanının daha kimliği belirlendi
BOSNA Savaşı'nda Srebrenitsa ve Bratunac'da öldürülen 4 soykırım kurbanının daha kimliği belirlendi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, kimlikleri tespit edilen 4 kişiden 3'ünün Srebrenitsa'da, 1'inin ise Bratunac'da öldürülen Müslüman Boşnaklar olduğu bildirildi. DNA analizi ve aile üyelerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, 1995'te Srebrenitsa'da öldürülen ikiz kardeşler Samir - Semir Hasanovic ile Salcin Sinanovic ve 1993'te Bratunac'da öldürülen Hadzira Johic olduğu aktarıldı.
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