Meksika’da otele silahlı saldırı: 11 ölü, 5 yaralı

MEKSİKA'NIN Guanajuato eyaletinde bulunan Celaya kentindeki Gala Otel'e ve bitişiğindeki 2 bara silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Görgü şahitleri, 15 kişinin oteli ve 2 barı basarak en az 30 el ateş açtığını belirtti. Şüphelilerin kaçmadan önce molotof kokteyli atarak olay yerini ateşe verdiği de öğrenildi.

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