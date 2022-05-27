‘Adalar silahlandırılırsa egemenlik tartışması başlar’

İSRAİL'DE temaslarını sürdüren ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Ege Denizi'ndeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasıyla ilgili olarak, "Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan 1960'dan beri silahlandırdı. Biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet sarih açık... Son derece ciddiyiz blöf yapmıyoruz. Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz" dedi.

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