TEKNOFEST Azerbaycan başladı

DÜNYANIN önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl ilk kez Azerbaycan'da başladı.

Başkent Bakü'deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen festivalde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bakü'deki Türk heyetinde yer alan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir. Amacına nasıl varabilir. Tam da bu nedenle tüm meselenin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bambaşka bir coşku yaşadığını belirterek, "Burada olmak büyük bir şans" dedi.