İsveçliler ve basından Andersson’a tepki: NATO’ya giremezsek sorumlusu sizsiniz!

İSVEÇ'İN NATO üyeliği başvurusu ile ilgili tartışmalar devam ederken, ülke medyası ise İsveç hükümetinin terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini mercek altına aldı. İsveçliler de sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi. Expresen Gazetesi, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile terör örgütü PKK/YPG'ye desteği ile bilinen bir milletvekilinin ilişkisine yer verdi.

PKK DESTEKÇİSİ VEKİLLE ANLAŞTI

GAZETE, Andersson'un başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu, terör örgütü destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde aldığına dikkati çekti. Haberde bu durumun Türkiye'nin gözünden kaçmadığı belirtildi. İsveç'in Dagens Industri gazetesi de, Sosyal Demokratlar partisi ile Kakabaveh arasında kriz çıktığını duyurdu. İsveçliler, sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirirken, mesajlarda NATO üyeliği gerçekleşmezse bunun sorumlusunun İsveç hükümeti olacağı vurgulandı.

YENİ HAMLE ÇABALARI SÜRÜYOR

ÖTE yandan, İsveçli yetkililerden Türkiye konusunda yeni bir açıklama daha geldi. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, Türkiye'ye silah satabileceklerini kaydetti. Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" ifadelerini kullandı. İsveç, 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI GÖSTERİ YAPTI

TÜRKİYE'YE sempatik görünmek için PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden İsveç yetkilileri, örgütün ülkedeki faaliyetlerine ise müdahale etmiyor. Önceki gün başkent Stockholm'ün en önemli meydanı Segeltorg'de toplanan terör yandaşları, yine Türkiye aleyhinde slogan attı. PKK/ PYD'yi simgeleyen bez parçaları ve terörist fotoğrafları taşıyan örgüt yandaşları, İsveç'in Türkiye'nin isteklerini kabul etmemesini istedi

MARSİLYA'DA TERÖR KAMPI VAR İDDİASI

AVRUPA ülkelerinin terör örgütü PKK ile olan yakınlığı tepki çekerken, bir skandal da Fransa'dan geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK destekçileri örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla 'ideolojik kamp' etkinliği düzenledi. Yürüyüş düzenlenen ve çeşitli terör destekçisi sloganlar atan militanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı. Polisin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.