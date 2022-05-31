Nancy Pelosi’nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Alınan bilgiye göre, California Otoyol Devriyesi'nden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin Cumartesi günü geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirildi.

MAHKEME kayıtlarında, Paul Pelosi'nin Pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edildi. Nancy Pelosi'nin sözcüsü, olay hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.

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