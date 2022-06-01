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Google dijital telif hakkı için Türkiye ile masaya oturacak

1.6.2022

Google dijital telif hakkı için Türkiye ile masaya oturacak
GOOGLE'IN Avrupa'daki 300 kuruluş ile telif anlaşması yapmasının ardından Türkiye de harekete geçti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile masaya oturulacağını belirterek, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz" dedi. Emeğin hakkının verilmesi gerektiği noktasında bir duruşları olduğunu söyleyen Yayman, "Google'ın hazırladığı bir rapor var elimde. 'Türkiye'nin dijital yolculuğunda Türkiye ile beraberiz, her türlü işbirliğini arzu ediyoruz' diyor. Kısacası Avrupa'daki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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