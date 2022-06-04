İsveç Başbakanı’ndan gensoruya istifa resti

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırması sonrası güvenlik endişesiyle NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, terör örgütlerine yardım etmesi nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takılmıştı.

PKK'YA DESTEK İSTİYOR

TÜRKİYE'Yİ ikna etmeye çalışan İsveç hükümeti, bir yandan da muhalefetin gensorusu ve Başbakan Andersson'un istifa restiyle karşı karşıya kaldı. İsveç'te suç örgütü çetelerine karşı meclisteki sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi. Önergeye sinirlenen Başbakan Andersson, gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Öte yandan, terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de hükûmete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi. Kakabaveh, YPG/PKK'ya verilen desteğin verilmesi durumundan iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.