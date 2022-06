“İsveç somut politika değişikliği yapmalı”

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter gazetesinin İsveç'in NATO üyelik başvurusuna ilişkin sorularını yanıtladı. İsveçli yetkililerin bu başvuru öncesinde 'Türkiye nasılsa ikna olur' veya 'Türkiye nasılsa itiraz etmez' diye düşünmüş olabileceğini kaydeden Altun, "Ancak Türkiye eski Türkiye değildir. Artık çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun koruyan, her platformda ve her muhatapla göz hizasında ilişki talep eden bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.

SORU İŞARETLERİ BULUNUYOR

Türk halkının aklında, İsveç'e dair soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Altun, "FETÖ'ye güvenli liman sağlayan bir ülkeyle nasıl ve neden askeri ittifak içinde olacağımızı Türk halkına izah etmemiz mevcut koşullarda mümkün değildir" dedi.