  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Kazakistan, yeni yönetim modeli için sandığa gitti

Kazakistan, yeni yönetim modeli için sandığa gitti

6.6.2022

Kazakistan, yeni yönetim modeli için sandığa gitti
KAZAKİSTAN, 27 yıl aradan sonra "Yeni Kazakistan" olarak adlandırılan yeni dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti. Mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesi için yapılan referandumda yaklaşık 11 milyon 700 bin kayıtlı seçmen, yurt içi ve dışında kurulan 10 binden fazla sandıkta oy kullandı. Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi öngörülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA