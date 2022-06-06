Kazakistan, yeni yönetim modeli için sandığa gitti

KAZAKİSTAN, 27 yıl aradan sonra "Yeni Kazakistan" olarak adlandırılan yeni dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti. Mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesi için yapılan referandumda yaklaşık 11 milyon 700 bin kayıtlı seçmen, yurt içi ve dışında kurulan 10 binden fazla sandıkta oy kullandı. Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi öngörülüyor.

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