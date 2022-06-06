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Putin’den Batı’ya uzun menzilli füze uyarısı

6.6.2022

Putin’den Batı’ya uzun menzilli füze uyarısı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariği konusunda uyardı. Rus devlet televizyonuna konuşan Putin, "Eğer Batı, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlarsa, Rusya daha önce dokunmadığı tesislere saldırmak zorunda kalacak" dedi. Putin, bahsi geçen tesislerin hangileri olduğu konusunda ise ayrıntı vermedi. ABD Ukrayna'ya 70 kilometre menzilli gelişmiş çok namlulu roket atar sistemleri göndereceğini açıklamıştı.
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