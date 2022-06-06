Yunan Bakan’dan sözde F-16 tehdidi

YENİ savaş uçaklarının envantere katılmasına dair ABD ile diyalog devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarını söylerken, Yunanistan'ın uçakların satışını engellemeye yönelik karalama kampanyası sürüyor. Son olarak Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16 konusunda hem şart koşmaya kalktı hem de Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı. Panagiotopoulos Türkiye'ye yönelik açıklamasında, "Mesele, Türklerin genel davranışına bağlı" ifadelerini kullandı.

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