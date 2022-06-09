PKK Almanya’da 16 milyon Euro haraç topladı

ALMANYA'NIN iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), 2021 yılı raporunda terör örgütü PKK'ya geniş yer verdi. Açıklanan raporda, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmadığı ve çalışmalarını yürütmeye devam ettiğine vurgu yapıldı. PKK'nın Almanya'da "Kürt halkının tek temsilcisi olma iddiası" ile propaganda faaliyetleri yürüttüğü vurgulanan raporda, 2021 yılında bağış kampanyası adı altında tahmini olarak 16 milyon 700 bin euro toplayarak bir yıl öncesine kıyasla daha fazla haraç topladığı ifade edildi. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, "Terör örgütünün Avrupa genelinde topladığı haraç miktarı 30 milyon euroyu aşıyor. Bu paraları Türkiye'de terörün finansmanında kullanıyorlar" dedi.

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