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Güney Kore’de bir avukatlık ofisinde şüpheli yangın: 7 ölü

10.6.2022

Güney Kore’de bir avukatlık ofisinde şüpheli yangın: 7 ölü
GÜNEY Kore'nin Daegu kentindeki Suseong bölgesinde bulunan 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katındaki avukat bürosunda şüpheli bir yangın çıktı. Yerel saatle 10.55'te başlayan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Çoğunluğu yoğun dumandan etkilenen 41 yaralıdan 26'sının civarda bulunan hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Polis ise, bir şüphelinin yangın çıkarmak için kullanabileceği konteyner ile evinden ayrıldığının görüldüğünü söyledi. Tüm cesetlerin aynı odada bulunduğu belirtilirken, olayın kundaklama olabileceği kaydedildi.
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