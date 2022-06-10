Kolombiya Karayipler’de hazine dolu bir gemi buldu
Geminin içinde altın ve gümüş külçeler ile madeni paralar ve çok sayıda kapalı kil kap ve şişeler bulundu.
10.6.2022
ABONE OL
KOLOMBİYA Donanması, Karayip Denizi'nde 18. yüzyıla ait San Jose isimli bir gemi buldu. Ülkenin Cartagena kenti Indias kıyılarında bulunan gemiden çıkan altın külçeler, toplar, kılıçlar, gümüş külçeler, mücevherler ve değerli taşların görüntüleri paylaşıldı. Kolombiya Denizcilik Genel Müdürü Amiral Jose Joaquin Amezquita, bölgede 3 gemi daha bulduklarını belirterek, "İkisi sömürge dönemine, diğerinin de cumhuriyet dönemine ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.