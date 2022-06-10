  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Kolombiya Karayipler’de hazine dolu bir gemi buldu

Kolombiya Karayipler’de hazine dolu bir gemi buldu

Geminin içinde altın ve gümüş külçeler ile madeni paralar ve çok sayıda kapalı kil kap ve şişeler bulundu.

10.6.2022

Kolombiya Karayipler’de hazine dolu bir gemi buldu
KOLOMBİYA Donanması, Karayip Denizi'nde 18. yüzyıla ait San Jose isimli bir gemi buldu. Ülkenin Cartagena kenti Indias kıyılarında bulunan gemiden çıkan altın külçeler, toplar, kılıçlar, gümüş külçeler, mücevherler ve değerli taşların görüntüleri paylaşıldı. Kolombiya Denizcilik Genel Müdürü Amiral Jose Joaquin Amezquita, bölgede 3 gemi daha bulduklarını belirterek, "İkisi sömürge dönemine, diğerinin de cumhuriyet dönemine ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA