9 günde 1237 Afganistan göçmeni ülkesine yollandı

YURT genelinde düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler devam ederken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor. Bu çerçevede 5-13 Haziran tarihleri arasında farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, 8 charter uçuşla sınır dışı edildi. Iğdır'da bu yıl 15 charter uçuşuyla toplam 2 bin 794 düzensiz göçmen ülkelerine yollanırken, ülkelerine gönderilen toplam göçmen sayısı ise 37 bin 121'e ulaştı.

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