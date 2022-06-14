Tel Rıfat ve Münbiç’teki sivillere örgütten baskı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası operasyonu sebebiyle Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, PKK/YPG'nin baskısına maruz kalıyor. Olası harekatta kentlere girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan teröristler, her aileden 1 kişiyi kendi saflarına alarak şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazı kişiler ise PKK/YPG'ye kişi başına 100 ile 1000 dolar arasında rüşvet verip Halep'e gidiyor.

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