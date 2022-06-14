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Tel Rıfat ve Münbiç’teki sivillere örgütten baskı

14.6.2022

Tel Rıfat ve Münbiç’teki sivillere örgütten baskı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası operasyonu sebebiyle Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, PKK/YPG'nin baskısına maruz kalıyor. Olası harekatta kentlere girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan teröristler, her aileden 1 kişiyi kendi saflarına alarak şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazı kişiler ise PKK/YPG'ye kişi başına 100 ile 1000 dolar arasında rüşvet verip Halep'e gidiyor.
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