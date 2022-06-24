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İngiltere’de anlaşma olmadı demiryolu grevi sürecek

24.6.2022

İngiltere’de anlaşma olmadı demiryolu grevi sürecek
İNGİLTERE'DE Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) üyesi yaklaşık 41 bin işçinin grevi devam ediyor. 13 şirkete bağlı demiryolu çalışanları son 30 yılın en büyük demiryolu grevinde ücret, işten çıkarmalar ve çalışma uygulamalarında yapılacak değişiklikler için iş bırakmıştı. RMT sendikası ile işverenler arasındaki en son müzakerede de anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler ikinci kez greve çıktı. Anlaşma yine sağlanamazsa işçilerin Cumartesi günü üçüncü kez greve çıkacağı da kaydedildi.
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