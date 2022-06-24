Tahıl krizini çözmek için güvenli bölge kurulacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizi gündemdeki yerini korurken, Ankara dün önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye'ye gelerek çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir Birleşmiş Milletler (BM) planı olduğuna değindi. Hem Ukrayna ile hem de Rusya ile sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "BM'nin bu planını gerçekçi, uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. O nedenle de güçlü şekilde destekliyoruz ayrıca bu sürecin meşruiyeti bakımından da önemli buluyoruz. İstanbul'da eğer anlaşma olursa, bir kontrol merkezi kurulacak ve Ukrayna karasularının hemen dışında güvenli bölge kurulacak. Burada silah veya başka bir şey taşımadığından emin olmak için Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin kontrolü de yapılacak. Dönüşte gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor. Tarafların anlaşması gerekiyor" dedi.

'BUNA MÜSAADE ETMEYİZ'

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın tahıllarının çalındığına ilişkin iddiasının sorulması üzerine, "Bu iddialar bize de geldi. Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz, sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin bizim yaptığımız incelemelerde kayıtlarda Rusya olduğunu da gördük. Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz, bu konuda devletimizin ve yetkili kurumlarımızın kararlılığı tamdır" diye konuştu.

'CİDDİ AÇLIĞA SEBEP OLUR'

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını söyleyen Truss, "Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK DA KONUŞULDU

İNGİLTERE ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için bir çalışma başlattıklarını anlatan Çavuşoğlu, iş dünyasının yatırımlarının artması önündeki engellerin kaldırılması konusunda Truss'a İçişleri Bakanlığı ile görüşerek sorunların halledilmesi konusunda değerlendirmede bulunduklarını ifade etti. Savunma sanayi alanında işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "TFX uçağı üzerinde yoğunlaştık" dedi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER BÜYÜKELÇİ SEVİYESİNE ÇIKARTILACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İngiliz mevkidaşının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i de ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık. İsraillilere yönelik terör tehdidi gibi olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz" dedi. Bakan Lapid de, Türkiye'ye seyahat konusunda yaptıkları uyarıyı kaldıracaklarını açıkladı.