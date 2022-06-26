Eşi görülmemiş küresel açlık krizi kapıda

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Almanya'da, "Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Çoklu Zorluklara Yanıt" konferansına video mesaj gönderen Guterres, Ukrayna'daki savaşın yıllardır ortaya çıkan iklimin bozulması, Kovid- 19 salgını gibi sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. Afrika Boynuzu bölgesinde son yılların en kötü kuraklığının yaşandığını söyleyen Guterres, bir an önce harekete geçilmezse durumun bir felakete dönüşebileceğini belirtti.

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