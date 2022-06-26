Rus General’den İngiltere’ye tehdit

LİTVANYA'NIN Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad ile Rusya toprakları arasındaki demiryolu hattı üzerinden ürün sevkiyatını durdurmaya yönelik aldığı kararın etkileri sürüyor. Karar sonrası konuşan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO'yu alarak, "Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız" dedi. Savaş durumunda Rusya'nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov, "Dünyaya yönelik tehdidin Angola-Saksonlardan geldiği açık. İlk vurulacak yer Londra olacak" dedi.

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