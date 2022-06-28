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Rus füzeleri alışveriş merkezini vurdu

28.6.2022

Rus füzeleri alışveriş merkezini vurdu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da bulunan ve içerisinde binden fazla kişinin bulunduğu bir AVM'yi hedef aldığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremençuk'un Poltova bölgesinde roketle vurulan AVM'den görüntüleri de yayınlayan Zelenskiy açıklamasında, "Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor" dedi. Kremençuk Belediye Başkanı da, kentte büyük paniğe neden olan saldırıda ölümlerin rapor edildiğini aktardı.

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